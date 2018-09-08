У Києві через аварію на дорозі з'явилося "озеро" (фото, відео)

Інцидент стався у Солом'янському районі столиці.

У Солом'янському районі Києва прорвало водопровід, сильний потік води на час ускладнив рух, на проїжджій частині утворилося "озеро".

Аварія сталася на розі вулиці Гарматній і проспекту Перемоги, про неї стало відомо о 5:10 ранку, йдеться на сайті "Київводоканал".

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"... надійшла заявка про витік води в районі проспекту Перемоги, 56. Аварійна бригада Київводоканалу ліквідувала витік, заплановані ремонтні роботи", — наголошується в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що прорив стався на водопровідній магістралі Д-500.

"Через вимушені протиаварійні заходи зараз від водопостачання тимчасово відключений шестиповерховий житловий будинок за адресою проспект Перемоги, 60", — додали у водоканалі.