У Києві через аварію на дорозі з'явилося "озеро" (фото, відео)
У Солом'янському районі Києва прорвало водопровід, сильний потік води на час ускладнив рух, на проїжджій частині утворилося "озеро".
Аварія сталася на розі вулиці Гарматній і проспекту Перемоги, про неї стало відомо о 5:10 ранку, йдеться на сайті "Київводоканал".
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"... надійшла заявка про витік води в районі проспекту Перемоги, 56. Аварійна бригада Київводоканалу ліквідувала витік, заплановані ремонтні роботи", — наголошується в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що прорив стався на водопровідній магістралі Д-500.
"Через вимушені протиаварійні заходи зараз від водопостачання тимчасово відключений шестиповерховий житловий будинок за адресою проспект Перемоги, 60", — додали у водоканалі.