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У Києві в результаті потрійного ДТП загорівся автомобіль (відео)

12:16, 05 листопада 2018
Інциденти
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Причини аварії не повідомляються / скріншот

Про це повідомили в співтоваристві Київ Оперативний.

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Як зазначається, аварія сталася на проспекті Науки. В результаті події один з пошкоджених автомобілів загорівся.

Інформації про можливих постраждалих не надходило. Причини ДТП поки невідомі.

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Теги: #дтп в Києві