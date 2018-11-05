У Києві в результаті потрійного ДТП загорівся автомобіль (відео)
12:16, 05 листопада 2018Інциденти
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Інформації про можливих постраждалих не надходило.
Причини аварії не повідомляються / скріншот
У понеділок, 5 листопада, в Києві сталася ДТП за участю відразу трьох автомобілів.
Про це повідомили в співтоваристві Київ Оперативний.
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Як зазначається, аварія сталася на проспекті Науки. В результаті події один з пошкоджених автомобілів загорівся.
Інформації про можливих постраждалих не надходило. Причини ДТП поки невідомі.
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