У Києві в результаті потрійного ДТП загорівся автомобіль (відео)

Інформації про можливих постраждалих не надходило.

У понеділок, 5 листопада, в Києві сталася ДТП за участю відразу трьох автомобілів.

Про це повідомили в співтоваристві Київ Оперативний.

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Як зазначається, аварія сталася на проспекті Науки. В результаті події один з пошкоджених автомобілів загорівся.

Інформації про можливих постраждалих не надходило. Причини ДТП поки невідомі.