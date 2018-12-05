На Донеччині водій збив трьох 11-річних школярів

Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись вулицею Леваневського, скоїв наїзд на школярів, які перетинали проїжджу частину.

В Бахмуті Донецької області сьогодні зранку, 5 грудня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє неповнолітніх пішоходів.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 8 ранку. Водій автомобіля ВАЗ 2115, рухаючись вулицею Леваневського, скоїв наїзд на школярів, які перетинали проїжджу частину.

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В результаті ДТП неповнолітні отримали травми та наразі доставлені до медустанови на діагностику.

На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.