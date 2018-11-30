У Києві спалахнув цех заводу, що виробляє картонні пакування (фото, відео)

Ніхто з людей у вогні не постраждав.

У п'ятницю, 30 листопада, близько о пів на п'яту годину ранку поблизу станції "Лісова" в Києві зайнявся цех друкарні, що виробляє картонні пакування.

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"Пожежа виникла в одноповерховій будівлі друкарні у верстаті для друку, розміром 10х15 м, у відділенні для просушування листів паперу на площі 50 кв. м. Не гаючи часу, бійці одразу ж приступили до гасіння пожежі. Вже о 05:32 вогнеборці локалізували пожежу та о 05:54 – ліквідували її", - повідомили в Головному управлінні ДСНС у м. Києві.

Усередині приміщення було двоє робітників. Через задимленість їх довелось евакуювати через вікно за допомогою пожежної драбини, ідеться в сюжеті ТСН.

Ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють.

Нагадаємо, вчора пожежа сталася в будівлі Міністерства фінансів України.