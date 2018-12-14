Поліція затримала 4 людей під час конфлікту між охороною Інституту серця й активістами С14 (відео)

До управління поліції для надання пояснень доставили чотирьох осіб.

Столичні поліцейські встановлюють причини конфлікту в Інституті серця,

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, повідомляє Відділ комунікації столичної поліції.

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«Близько 16-ї години до чергового Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні Інституту серця Міністерства охорони здоров’я. На виклик виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління», - повідомляє поліція.

На місці події правоохоронці встановили, що конфлікт із групою невідомих виник під час зборів співробітників медичного закладу.

«Правоохоронці спілкуються із учасниками події для встановлення причин конфлікту і забезпечують нормальну роботу закладу. Чотирьох осіб для надання пояснень доставили до управління поліції», - повідомив Крищенко.

У поліції зазначають, що відомості про конфлікт внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Після першочергової перевірки буде надана правова оцінка цій події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, координатор праворадикальної організації С14 Сергій Мазур на своїй сторінці у Facebook написав, що активісти С14 прийшли до державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України» «подивитись», як директор інституту Борис Тодуров нібито проводить тренінги для медиків щодо того, «як протидіяти активістам – як у ситуації з Юрієм Крисіним, коли рік тому вони його у себе незаконно переховували».

При цьому, як стверджує Мазур, «тітушка» Крисін (якого обвинувачують у протидії учасникам Революції гідності та який відбуває покарання у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія), «при розборі ситуації розглядається як жертва».

Також Мазур повідомив, що охоронці закладу затримали 4-х активістів організації.