У Києві активістів С14 затримала охорона Інституту серця - координатор

Активісти прийшли до установи, щоби зафіксувати на відео, як її директор проводить інструктаж персоналу з протидії громадським активістам.

Активістів праворадикальної організації С14, які прийшли до державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України", затримала охорона закладу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор С14 Сергій Мазур.

"Зараз в Інституті серця затримані четверо громадських активістів організації С14. Вони прийшли подивитись, як Борис Тодуров (директор Інституту серця - УНІАН) проводить тренінги для медиків, як протидіяти активістам – як у ситуації з Юрієм Крисіним, коли рік назад вони його у себе незаконно переховували", - написав Мазур і додав, що Крисін при розборі ситуації розглядається як жертва ("тітушка", якого наразі обвинувачують у протидії учасникам Революції Гідності та який відбуває покарання у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія).

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За інформацією Мазура, одну дівчину і трьох хлопців оточила охорона з вимогою видалити записи, на місце події приїхала поліція.

Волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook зазначає, що цей тренінг директор Інституту серця влаштував напередодні голосування за нового керівника установи. "Вчора Тодуров зібрав трудовий колектив в актовому залі і два якихось "кризових менеджери" проводили лікарям тренінг про кейс Крисіна і "протидію атакам активістів". Волонтер повідомляє, що сьогодні о 14:00 мав відбутися другий етап тренування лікарів і технічного персоналу з того, "як наступного разу треба буде блокувати активістів, "непритомніти" і провокувати конфлікт, щоб зняти це і виглядати жертвами атак".

У прес-службі поліції Києва підтвердили, що на місці конфлікту працює слідчо-оперативна група, але деталей в прес-службі поки не знають.

Нагадаємо, у лютому цього року активісти знайшли Крисіна в дитячому відділенні Інституту серця, де він переховувався від суду. В палаті з Крисіним тоді перебував чоловік завідуючої відділенням Ірини Аксьонової. Потрапив туди Крисін, як стверджували тоді активісти С14, завдяки Тодурову. Крисіна тоді полили зеленкою і того ж дня він з дитячого відділення втік, пізніше його затримали правоохоронці.