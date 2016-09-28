За зв'язки з терористами на Донбасі вперше заарештували громадянина Великобританії (відео)

Про це повідомляє ТСН.

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41-річного Бенджаміна Стімсона звинувачують у тероризмі, зокрема в намірі здійснити терористичні акти на території України.

"Стімсон - перший британець якого заарештували за зв'язки з терористичними угрупованнями на Донбасі. Поки справа Стімсона розглядається у Вестмінстерському суді, він буде перебувати під вартою!, - йдеться в повідомленні.