За зв'язки з терористами на Донбасі вперше заарештували громадянина Великобританії (відео)
18:11, 28 вересня 2016Інциденти
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У Великобританії затримали причетного до сепаратистів на Донбасі чоловіка.
Стімсон - перший британець якого заарештували за зв'язки з терористичними угрупованнями на Донбасі / скриншот ТСН
Про це повідомляє ТСН.
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41-річного Бенджаміна Стімсона звинувачують у тероризмі, зокрема в намірі здійснити терористичні акти на території України.
"Стімсон - перший британець якого заарештували за зв'язки з терористичними угрупованнями на Донбасі. Поки справа Стімсона розглядається у Вестмінстерському суді, він буде перебувати під вартою!, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше був заарештований прихильник "ДНР", причетний до вбивства 10 українських військових.
У Великобританії затримали причетного до сепаратистам на Донбасі чоловіка
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