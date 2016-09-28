За зв'язки з терористами на Донбасі вперше заарештували громадянина Великобританії (відео)

18:11, 28 вересня 2016
Інциденти
1422 0

У Великобританії затримали причетного до сепаратистів на Донбасі чоловіка.

В Великобритании задержали причастного к сепаратистам на Донбассе мужчину /

Про це повідомляє ТСН.

Читайте такожНа Харківщині затримали місцевого жителя-бойовика "ЛНР"

41-річного Бенджаміна Стімсона звинувачують у тероризмі, зокрема в намірі здійснити терористичні акти на території України.

"Стімсон - перший британець якого заарештували за зв'язки з терористичними угрупованнями на Донбасі. Поки справа Стімсона розглядається у Вестмінстерському суді, він буде перебувати під вартою!, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше був заарештований прихильник "ДНР", причетний до вбивства 10 українських військових.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter