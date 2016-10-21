На Дніпропетровщині бійка посеред поля між фермерами і озброєними молодиками закінчилася перестрілкою

Про це повідомляє сайт "Дніпропетровська панорама".

Конфлікт стався 20 жовтня на полі неподалік с. Попасне. У ньому брали участь 50 працівників фермерського господарства, представники громадської організації з захисту прав фермерів і 25 молодих хлопців. Не поділили землю. Хлопці вчинили стрілянину, а потім почали кидати світлошумові гранати. Кулю «зловив» фермер.

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Зупинили свавілля поліцейські. Затримано 25 осіб. При огляді поля, на якому розгорівся конфлікт, виявили 6 мисливських рушниць, помпову рушницю, металеву та дерев'яну біту, 6 магазинів з патронами, 28 стрічок з патронами 12 калібру, 2 ножі, молоток і сокиру.

Пораненого чоловіка доставили в лікарню і прооперували. За даним фактом порушено кримінальну виробництво. Хуліганам загрожує термін від 3 до 7 років.