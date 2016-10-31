У Києві пролунав вибух у трамвайному депо, загинула жінка

17:16, 31 жовтня 2016
Інциденти
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У Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху котла нагрівання в трамвайному депо загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

заглушка полиция / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Києва, повідомлення про вибух у трамвайному депо на вул. Павла Усенка надійшло до чергової частини столичної поліції о 14.11.

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Попередньо з'ясовано, що вибухнув електричний котел нагрівання. Причину надзвичайної події встановлять після проведення відповідних експертиз.

У результаті вибуху загинула 60-річна жінка-машиніст депо, ще один працівник підприємства (59-річний чоловік) із травмою грудної клітини доставлений до медичного закладу.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про правопорушення Дніпровського управління поліції. На місці працюють правоохоронці. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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