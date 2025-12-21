Відомо, що бізнесмен має ізраїльський паспорт.

Українські журналісти вийшли на слід бізнесмена Тимура Міндіча, підозрюваного в організації масштабної корупційної схеми довкола "Енергоатому". Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначається, що журналісти знайшли бізнесмена в Ізраїлі.

"Українській правді" вдалося зафільмувати Міндіча", - йдеться у повідомленні.

Більше подробиць видання обіцяє оприлюднити згодом.

Справа Міндіча: що треба знати

Як писав УНІАН, за даними слідства НАБУ, Тимур Міндіч є одним із ймовірних організаторів масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Схема передбачала отримання відкатів у розмірі 10–15 % від вартості контрактів. У межах розслідування під назвою операція "Мідас" правоохоронці оприлюднили аудіозаписи з використанням прізвиськ фігурантів, де, за версією слідства, Міндіч проходив під псевдонімом "Карлсон".

10 листопада 2025 року НАБУ та САП провели обшуки в "Енергоатомі" та за місцями проживання причетних осіб, після чого було затримано п’ятьох людей і оголошено підозри сімом, серед яких – керівник злочинної організації, співробітники бек-офісу та пов’язані з компанією посадовці, тоді як Міндіч, за даними слідства, виїхав за кордон. У зв’язку зі справою проти нього та іншого фігуранта, Олександра Цукермана, були запроваджені санкції, а також стало відомо, що Міндіч має громадянство Ізраїля.

10 грудня бізнесмен Ігор Коломойський повідомив, що з власних джерел дізнався про начебто замах на Міндіча в Ізраїлі. Замах був невдалий. Коломойський стверджував, що зброю нападники буцімто отримали в українському посольстві.

