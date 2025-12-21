Кремль безпосередньо зацікавлений у роботі "тіньового флоту", тому готовий захищати його військовими методами.

"Тіньовий флот", який використовується Росією, Іраном і Венесуелою для обходу західних санкцій і доставки вантажів клієнтам, включно з Китаєм та Індією, стрімко зростає в масштабах і обсягах. У зв'язку з цим наростає побоювання, що спроби протистояти Москві призведуть до військової конфронтації.

Видання The Guardian пише, що багато суден "тіньового флоту" Росії ходять під іншими прапорами, відкрито кидаючи виклик Європі.

"Сам по собі тіньовий флот не є новою загрозою. Але він різко розширився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. У результаті тіньовий флот налічує до 900-1200 суден по всьому світу. Він не має чіткої структури і не є однорідним. Це вживані судна, танкери з непрозорою структурою власності або судна, що належать компаніям, готовим займатися незаконною діяльністю", - повідомив науковий співробітник центру фінансів і безпеки аналітичного центру Royal United Services Institute Гонсало Саїс Ераускін.

"Тіньовий флот" породив цілу мережу незаконних структур, які підтримують його роботу, включно із сайтами з реєстрації під фальшивими прапорами, недобросовісними брокерами і низкою непрозорих компаній, які сприяють цій торгівлі.

Країни, які намагаються протистояти "тіньовому флоту", змушені покладатися на міжнародні закони і конвенції про мореплавство, страхування і безпечні методи навігації, щоб чинити тиск на судна. Однак зростаюче прагнення міжнародної спільноти до забезпечення дотримання санкцій несе в собі ризики прямої конфронтації з Росією. Наприклад, спроба естонських військово-морських сил перехопити судно у Фінській затоці в травні вже призвела до вторгнення російського винищувача Су-35 у повітряний простір Естонії.

На думку Ераускіна, ця ситуація свідчить про прямий інтерес Кремля до "тіньового флоту", про що говорить готовність Росії захищати його.

Попри жорсткішу риторику з боку Європи, включно з обговоренням можливості отримання дозволу на огляд підозрілих танкерів, деякі аналітики не бачать великого бажання вступати в морську конфронтацію з Росією.

Раніше CNN писало, що Росія використовує тіньовий флот, щоб шпигувати за країнами Європи. Одним із прикладів шпигунської діяльності росіян є танкер "Боракай", судно "тіньового флоту", яке перебуває під санкціями.

Також повідомлялося, що понад 40 суден "тіньового флоту" РФ потрапили під санкції Євросоюзу. Відомо, що ці танкери обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії, причетні до перевезення військової техніки або транспортування викраденого українського зерна чи культурних цінностей з України.

Пізніше українські військові завдали удару по російському нафтовому танкеру "тіньового флоту" Росії в Середземному морі, що свідчить про істотне розширення довгострокової морської кампанії Києва проти інфраструктури Москви, яка дозволяє обходити санкції.

