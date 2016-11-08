В Одесі на Об'їзній дорозі перекинулася фура (відео)

Вчора ввечері на Об'їзній дорозі сталося перекидання вантажівки.

Як повідомила 048 прес-секретар патрульної поліції Алла Марченко, постраждалих людей немає. Читайте такожПоблизу Львова автомобіль збив на смерть жінку Подія сталася близько 22:00. У вантажному автомобілі відірвало рульову тягу, в результаті фура з'їхала в кювет і перекинулася.

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