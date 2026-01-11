Де найчастіше можна побачити північне сяйво в 2026 році: 9 найкращих місць

Північне сяйво - унікальне природне світлове шоу, яке вабить туристів з усіх країн.

Якщо ви мрієте побачити північне сяйво, то варто поспішити. За прогнозами синоптиків, початок 2026 року - найкраща можливість побачити це природне світлове шоу на найближчі чотири роки.

Видання Lonely Planet назвало 9 найкращих місць на планеті, які варто відвідати, щоб здійснити свою мрію.

Західні фіорди в Ісландії

Західні фіорди Ісландії, розташовані на найпівнічнішому півострові, відрізняються довшими ночами і меншою хмарністю. У крихітних відокремлених селах, розташованих у тіні крутих пагорбів, також мало світла, яке може заважати. Щоб побачити чорне, як смола, небо, вирушайте в Болафьялль - гору висотою 635 м над неофіційною столицею півострова, Ісафьордюром.

Найкращий час для поїздки до Ісландії, щоб помилуватися північним сяйвом у Західних фіордах, - кінець вересня - початок квітня.

Фербенкс, Аляска

Невелике місто Фербенкс має мінімальне світлове забруднення, а розташування робить його найкращим місцем для спостереження за північним сяйвом.

Сезон на Алясці зазвичай триває з кінця серпня до кінця квітня, але найкраще запланувати поїздку в період з листопада по лютий, коли ночі найдовші.

"Блакитна діра" над Абіско, Швеція

Розташований за 200 км на північ від полярного кола, Абіско оточений двома горами – так звана "блакитна діра", яка славиться винятковою прозорістю для спостереження за небом.

Сезон північного сяйва в Абіско триває з кінця вересня по березень.

Єллоунайф, Канада

Єллоунайф розташований в центрі овальної зони полярного сяйва, тому ймовірність побачити північне сяйво дуже висока, навіть якщо у вас всього пара днів на відпочинок.

Найкращий час для відвідування Канади, щоб побачити північне сяйво, - з середини серпня до кінця вересня, коли стоїть м'яка погода, або з середини листопада до початку квітня, коли небо темне.

Тромсе, Норвегія

Норвегія розташована по обидва боки Північного полярного кола, тому для експедиції за полярним сяйвом найкраще вирушати на північ. На архіпелазі Шпіцберген зимова полярна ніч дає туристам більше часу, щоб побачити світлове шоу над тундрою.

Якщо ви віддаєте перевагу більш цивілізованим умовам, то їдьте в Тромсе - найбільше місто Норвегії на північ від Північного полярного кола.

Найкращий час для відвідування Тромсе і спостереження за північним сяйвом - з середини вересня до середини квітня.

Резиденція Санта-Клауса в Рованіємі, Фінляндія

Столиця фінської Лапландії, можливо, найбільш відома як можливе місце проживання Санта-Клауса. Завдяки розташуванню Рованіємі в декількох кілометрах на південь від полярного кола, у вас великі шанси побачити північне сяйво.

Тут можна побачити північне сяйво, починаючи з кінця серпня, але пік сезону для відвідування Лапландії - з жовтня по березень.

Парк Dark Sky Park в Мічигані, США

У декількох милях на захід від міста Макіно-Сіті знаходиться Headlands International Dark Sky Park - найкраще місце на озері Мічиган для спостереження за північним сяйвом.

Жовтень, листопад і квітень - пікові місяці для спостереження північного сяйва в Мічигані.

Оркні, Шотландія

Місцеві жителі Оркні - архіпелагу біля північно-східного узбережжя Шотландії - мають власну назву для північного сяйва: "веселі танцюристи". Найкраще спостерігати за природним світловим шоу біля стародавніх каменів Стеннесс або над 5000-річним курганом Вайдфорд-Хілл, які створюють міфічний фон для космічної хореографії.

Період з жовтня по березень - найкращий час для спостереження північного сяйва в Шотландії.

Кангерлуссуак, Гренландія

Кангерлуссуак - місто на березі фіорду в західній Гренландії, пропонує три переваги для спостереження за північним сяйвом: воно розташоване трохи північніше від полярного кола, практично не має світлового забруднення і може запропонувати 300 ночей на рік з ясним небом.

Північне сяйво можна побачити з кінця серпня по квітень, але більше шансів побачити його з листопада по лютий, коли Кангерлуссуак занурюється в темряву майже на 24 години на добу.

Раніше УНІАН писав, коли найкраще їхати до Норвегії.

