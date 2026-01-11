Випущений 15 років тому iPhone несподівано знову став популярним: у чому причина

Через вірусні відео в TikTok та Instagram телефон почали сприймати як модний ретро-гаджет.

Випущений 15 років тому класичний iPhone 4 несподівано знову опинився в центрі уваги. Сучасна молодь активно шукає, де купити смартфон на початку 2026 року, пише Forbes.

Справа не в тому, що Apple щось зробила зі смартфоном. Вірусні ролики в соцмережах, особливо в TikTok (хештег #digicam) перетворили старий телефон на справжній модний ретро-гаджет. Користувачі публікують відео та фотографії, зняті на iPhone 4, які дають "зернистий" результат – на противагу надчітким знімкам сучасних iPhone.

Також користувачі відзначають унікальний дизайн iPhone 4, сталеву рамку і компактний 3,5-дюймовий екран. Як підсумок, за останній рік попит на телефон зріс майже на 1000%.

Водночас експерти попереджають, що використання iPhone 4 у 2026 році несе певні ризики. Модель давно не отримує оновлень безпеки і не підтримує сучасні версії iOS. Це робить її вразливою до витоку даних і крадіжки облікових записів.

Хоча iPhone 4 колись був справжнім проривом і встановив стандарти для майбутніх смартфонів, сьогодні він залишається скоріше естетичним аксесуаром і інструментом для зйомки "ретро" фото, а не повноцінним пристроєм для повсякденного життя.

Раніше цього місяця Apple оновила список вінтажних девайсів, додавши туди iPhone 11 Pro. Для користувачів це означає, що сервісні центри прийматимуть смартфон на ремонт тільки за наявності відповідних запчастин. А в грудні 2025-го оригінальний iPhone SE визнали "застарілим".

УНІАН розповідав про новий тренд у зумерів – вони замінюють музичні сервіси на кшталт Spotify старими MP3-плеєрами. Ці гаджети цінують за відсутність нав'язливої реклами і стабільний рівень звуку.

