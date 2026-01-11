У домівки киян повертається тепло: скільки ще будинків без опалення

Близько 85% багатоповерхових будинків Києва, які були без опалення, наразі вже з теплом. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба в Telegram.
Він зазначив, що всі міські котельні працюють, у місті безперервно тривають роботи з відновлення теплопостачання після російської атаки.
"Фахівці здійснюють перезапуск систем і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир", - наголосив Кулеба.
Він зазначив, що це була одна з наймасованіших атак по енергетичній інфраструктурі столиці – саме в період погіршення погодних умов Росія вкотре била по цивільному місту.
За словами Кулеби, енергетики, комунальники, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб максимально швидко повернути тепло в домівки киян.
Атака по Києву
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 9 січня Росія масовано вдарила по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше четверо людей.
Цілями комбінованого удару окупантів стали кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури.
Національна поліція повідомляла про 4 загиблих та 24 поранених. Серед потерпілих - працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.