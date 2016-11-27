У центрі Маріуполя в покинутому будинку знайшли гранатомет (фото)

Співробітники поліції виявили гранатомет із зарядом під час оперативно-профілактичного обходу садового товариства у центральній частині Маріуполя.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

«При обході території дачних домоволодінь правоохоронці ретельно перевіряли кожний занедбаний будинок, адже саме там, з огляду на статистику, можуть бути заховані небезпечні предмети», - зазначається в повідомленні.

Обстежуючи один із таких будинків, поліцейські знайшли пакет з гранатометом. Наразі поліцейські встановлюють власника дачної ділянки та особи, причетної до появи зброї.