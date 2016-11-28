Смертельна пожежа під Києвом: до суду направлено справу проти власника будинку пристарілих

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

За даними відомства, дії обвинуваченого у справі, власника приватного будинку для літніх осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 травня у селі Літочки Броварського району в двоповерховій будівлі, де проживали люди похилого віку, виникла пожежа. Встановлено, що на момент пожежі в будинку перебували 35 осіб. Загинули 17 осіб.

Підприємця, який організував будинок для людей похилого віку, затримали.

На початку листопада у прокуратурі Київської області заявили про завершення розслідування справи за фактом загибелі 18 осіб внаслідок пожежі у будинку для літніх людей у селі Літочки. Підозрюваному, його захисникам та потерпілим було відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.