У Парижі невідомий зі зброєю захопив заручників

За даними Le Parisien, у заручники взято три людини. Видання стверджує, що невідомий чоловік "африканського виду", передає РБК.

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За даними інших ЗМІ, в заручниках у зловмисника - сім чоловік.

Поліція прибула на місце події, водіям рекомендується не під'їжджати до будинку.

Агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомляє, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.