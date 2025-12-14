У Кремлі вкотре "провели урок історії" країнам Заходу.

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков відреагував на слова генсека НАТО Марка Рютте про те, що Альянсу загрожує війна з Росією "такого масштабу, як війна, яку пережили наші діди і прадіди". Він заявив, що європейські країни забули наслідки Другої світової. Його слова цитують росЗМІ.

"Це заява, напевно, представника покоління, яке встигло забути, якою була Друга світова війна. Пан Рютте жив у Голландії. Я свого часу навчався в Нідерландах. І от мені там голландці самі розповідали про страшне випробування, яке вони пережили під час фашистської окупації, що їм розбили кілька вікон і як це було моторошно. Це цілком серйозно. Голландці дуже не люблять німців за цей дискомфорт, але вони не знають, що таке жахлива війна", - сказав Пєсков.

Прессекретар голови РФ додав, що Рютте робить подібні заяви, нібито "не розуміючи, про що говорить".

"Ми, слава Богу, виросли в країні, де дбайливо зберігають пам'ять про те, що це було, що це був за жах, і що вдалося нам зробити для того, щоб врятувати Європу від фашистів", - підкреслив Пєсков.

Рютте закликав НАТО готуватися до масштабної війни з РФ - що відомо

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу є "наступною метою Росії". Він сказав, що потрібно запобігти війні, яка може бути "такого масштабу, як війна, яку пережили наші діди і прадіди".

За словами Рютте, занадто багато країн-членів НАТО не відчувають нагальності загрози з боку Росії в Європі. Він наголосив, що для запобігання такій війні потрібно швидко збільшити витрати на оборону і виробництво.

