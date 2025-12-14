Він також заявив, що "корейський" варант демілітаризованої зони в Україні не розглядається.

Москва, найімовірніше, не ухвалить правок до мирного плану США, які внесуть Україна і Європа. Про це в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну помічник президента Росії Юрій Ушаков.

"Я думаю, що внесок українців і європейців у ці папери навряд чи буде конструктивним. Якщо будуть відповідні поправки, у нас будуть дуже різкі заперечення... Навряд чи там буде щось хороше", - заявив він.

Він також заявив, що "корейська" модель створення демілітаризованої зони в Україні не розглядалася і жодного разу не обговорювалася на переговорах. Такий варіант передбачає взаємне відведення військ по лінії фронту зі створенням демілітаризованої зони, в якій жодна зі сторін не має військового або цивільного контролю.

Відео дня

"Ми це не обговорювали жодного разу. Ми обговорювали різні варіанти, що стосуються довгострокового врегулювання, і американці знають про наші підходи... А точно зняти кальку з корейської теми - жодного разу не обговорювали це, я про це навіть не чув", - заявив він.

Ушаков також заявив, що в України "залізобетонно" не вийде повернути Крим і вступити в НАТО.

"Нічого з цього в неї не вийде. Щодо Криму - це залізобетонно, 1 000 000% відсотків, що не вийде. А щодо НАТО - я думаю - теж 1 000 000 %, що не вийде", - сказав він.

Питання Донбасу в мирному плані

Раніше Ушаков припустив, що росія може вивести війська з Донецької області, але зазначив, що там однаково мають бути всі російські інститути влади і підрозділи Росгвардії.

За даними Bloomberg, у Європі вбачають в американському проекті мирного плану "троянського коня". Зокрема, Росія може використовувати цей план для підготовки нового вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: