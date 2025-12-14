На сьогодні Україна хоче отримати гарантії на основі статті 5 НАТО.

Україна від початку хотіла отримати гарантії безпеки у вигляді вступу до НАТО, щоб уникнути повторного нападу РФ. Про це в розмові з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський.

"Такий напрямок деякі партнери із США і Європи не підтримали. І тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме гарантії Article 5-like від США для нас, і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн – Канади, Японії тощо, ці гарантії безпеки для нас – це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку", – сказав Зеленський.

Гарантії безпеки для України: важливі новини

Раніше про те, що США пропонують надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО, повідомляли журналісти Axios. Водночас, за даними видання, Вашингтон усе ще просить Київ покинути підконтрольні території Донецької та Луганської областей для досягнення угоди. Зокрема США пропонують Україні провести референдум за мирною угодою, яка передбачає поступку території.

Відео дня

"Ми хочемо надати українцям гарантії безпеки, які, з одного боку, не будуть порожнім чеком, а з іншого - будуть досить сильними. Ми готові спрямувати його до Конгресу для голосування", - сказав американський чиновник.

Вас також можуть зацікавити новини: