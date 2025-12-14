Глава держави відстоює принцип симетричності при впорядкуванні лінії розмежування між РФ та Україною.

Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливою пропозицію відведення українських Сил оборони за межі Донеччини. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Я вважаю, що на сьогодні справедливим можливим варіантом має бути "стоїмо там, де стоїмо", і це правда, тому що це і є ceasefire (припинення вогню - УНІАН). Сторони стоять, а потім вже дипломатично пробують вирішити всі загальні питання. Я знаю, що Росія ставиться до цього не позитивно, а хотілося, щоби американці підтримували нас у цьому питанні. Але, на наше "стоїмо, де стоїмо", росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все-одно окупують", - сказав Зеленський.

Як відзначив президент, він спілкувався з американцями на цю тему.

"Я казав, що тут багато інсинуацій різного характеру. Наприклад, як з Куп’янськом. Вони заявили, що вони Куп’янськ "окупували", і ми в "оточенні" тощо. Я нещодавно був у Куп’янську, і показав, хто контролює це місто. Також дезінформації з боку росіян дуже багато. І тому, я давав сигнали нашим колегам зі Сполучених Штатів Америки, що не треба вірити у все, що говорять росіяни", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, "Росія хоче не витрачати сили і окупувати наш схід нашої держави дипломатично-політичним шляхом".

Зеленський додав, що тоді США запропонували, що російська армія нібито не буде заходити на ту частину сходу України, яка контролюється українською владою, але Збройні сили України нібито мають вийти звідти.

"Я не вважаю, що це справедливо. Тому що, ця економічна зона, хто буде нею керувати? Якщо ми говоримо про якусь буферну зону по лінії зіткнення, і якщо ми говоримо про якусь економічну зону, і ми вважаємо, що там має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте: наприклад, якщо українські війська відходять на 5-10 км тощо, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій теж на таку саму відстань?" - зазначає Зеленський.

Як сказав президент України, у цьому питанні поки що немає відповіді, але воно дуже чутливе і дуже гаряче.

За даними британського видання The Telegraph, у відповідь на наполягання адміністрації президента США Дональда Трампа щодо створення "вільної економічної зони" між позиціями українських і російських військ на Донбасі, Україна пропонує, аби Росія також вивела війська з Донбасу.

Голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, військовий оглядач Іван Тимочко відзначає, що російський диктатор Путін вимагає виходу Сил оборони з усієї Донеччини і Луганщини для того, щоби започаткувати каскад таких претензій на ті області, які росіяни не можуть захопити, але поспішили внести в російську Конституцію.

