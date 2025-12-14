Україна очікує компромісів від Росії в рамках узгодження плану про припинення війни за участі США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та міністр економіки Олексій Соболев долучились до переговорної команди України. Також посилена військова складова української делегації на переговорах з США. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, глава держави відповів на питання, чи слід очікувати на зміни у склад української переговірної команди з огляду як мінімум на зміни в американській, а також - чи дають американці в будь-якій формі сигнали про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий на компроміс?

Як відзначив глава держави, до переговорної групи з американцями від України "доєдналось кілька груп".

"Економічний сектор представляє міністр економіки, а також прем’єр-міністр України. Вони доєднались до переговорної групи. І щодо безпеки також доєдналась складова – і представники розвідок, і начальник Генштабу Андрій Гнатов", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що українська переговорна команда стала більшою "з приходом до американського складу Джареда Кушнера". "І з тим, що додалася економічна складова, і з тим, що було вирішено, що ми обговорюємо не тільки рамковий план з 20 пунктів, а також відновлення України – це економічний план для України, і також гарантії безпеки – це безпека для України після закінчення цієї війни, або після моменту припинення вогню", - сказав Зеленський.

Україна не веде прямі переговори з Росією

"У нас немає прямого діалогу з російською стороною", - сказав Зеленський.

Водночас, американська сторона передає Україні позицію російської сторони.

"Вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовність або не готовність", - додав Зеленський.

Разом з тим, Україна обговорює з США не тільки двосторонні відносини, зокрема, гарантії безпеки, але й обговорюємо "нашу реакцію на сигнали руських".

"І тому, щодо компромісів з російською стороною, у будь-якому випадку, якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну так, як сьогодні вони це демонструють на високому рівні, - я вважаю, що "руські" повинні йти на компроміс", - наголосив Зеленський.

Переговори Україна-США

Як повідомляв УНІАН, головою української делегації на переговорах з США є секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Сьогодні у Берліні мають відбутися переговори за участі спеціального представника США Стіва Віткоффа, європейських лідерів і Зеленського.

