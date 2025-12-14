Трамп направив своїх посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Європу на тлі прискорення мирних переговорів щодо України.

Дональд Трамп направив своїх посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Європу на тлі прискорення мирних переговорів щодо України. Вони проведуть цими вихідними переговори з Володимиром Зеленським за останньою версією плану з припинення війни між Росією та Україною перед самітом європейських лідерів у Берліні в понеділок.

Як пише The Telegraph, рішення направити посланців на зустріч із президентом України, очевидно, є сигналом того, що Білий дім вважає, що переговори рухаються в правильному напрямку. У четвер представник Трампа заявив, що той направить свого представника на переговори тільки в тому разі, якщо вважатиме, що досягнуто достатнього прогресу.

У понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме в Берліні прем'єра Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона і президента України Володимира Зеленського, а також посланців Трампа. Переговори будуть зосереджені навколо переглянутого мирного плану, запропонованого Україною. Компроміс передбачає виведення українських збройних сил з Донецька і Луганська для утворення демілітаризованої зони, за умови, що Росія погодиться на "відповідне" виведення військ.

Він також передбачає можливість прискореного вступу України до Європейського Союзу до 2027 року.

Перспективи членства Києва в ЄС фігурували в кожній версії підтримуваної США пропозиції про припинення війни з моменту витоку її плану з 28 пунктів наприкінці минулого місяця. Але в останній версії йдеться про те, що Україна приєднається до блоку до 1 січня 2027 року, або приблизно через 12 місяців після припинення вогню.

Мирні переговори щодо України

Раніше Bild писало, що дипломатична активність навколо війни в Україні різко посилилася, і мирні переговори зараз ведуться активніше, ніж будь-коли з початку війни. Водночас, за даними джерел видання, Трамп чинить жорсткий тиск на Зеленського, підштовхуючи його до поступок.

Також раніше один із чиновників Білого дому розповів Axios, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО, які буде схвалено Конгресом, що матимуть обов'язкову юридичну силу, - в обмін на виведення військ із Донбасу.

