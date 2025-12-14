Атака на Запорізьку область триває.

Російські окупанти завдали удару по супермаркету в одному з районів Запоріжжя. Поранення дістали щонайменше 6 осіб, зокрема дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"Шість поранених, зокрема дитина: серед людей, яким потрібна була медична допомога внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, є дитина і співробітник ДСНС. До лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки на торговий центр. Крім того, бригади "швидкої" направлені на місця інших влучень", - написав він.

На опублікованих кадрах можна помітити значні пошкодження супермаркету АТБ. Федоров поділився, що приміщення зруйновані, а люди отримують необхідну медичну допомогу.

Відео дня

Крім того, голова Запорізької ОВА додав, що атака на місто триває. В іншому районі міста загорілися автомобілі.

"На даний момент інформації про постраждалих (після атаки на цей район міста - УНІАН) не надходило. Атака триває. Залишайтеся в безпечних місцях", - підкреслив Федоров.

Також голова Запорізької ОВА повідомив, що в Запорізькій області чути вибухи.

Обстріли Запоріжжя - важливі новини

Нагадаємо, що ввечері в суботу, 22 листопада, росіяни вкотре завдали ударів по Запоріжжю. У місті є руйнування, постраждали люди. Унаслідок цієї атаки постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Крім того, 20 листопада окупанти вдарили по Запорізькій області керованими авіаційними бомбами. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Повідомлялося про п'ять жертв. Ще три людини дістали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: