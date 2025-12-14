Для допомоги населенню розгорнуті "Пункти незламності".

Російська окупаційна армія у ніч проти 14 грудня знову атакувала Одеську область. Відомо про ураження об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема енергетики.

Масована атака по Одещині

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одещини із застосуванням ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Інформація про постраждалих не надходила. За словами посадовця, на місцях працюють усі відповідні служби. Для допомоги населенню розгорнуті "Пункти незламності", критична інфраструктура працює на генераторах.

"Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки", - написав Кіпер.

Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та дронами

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч проти 14 грудня (з 19:00 суботи) агресор атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", яку запустив із Ростовської області (РФ). Також противник запустив 138 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (РФ), Гвардійське - АР Крим.

Зазначається, що близько 85 дронів були "Шахедами". За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних дронів на 6 локаціях.

Росіяни атакували Одесу ракетами та дронами - що відомо

Як писав УНІАН, вночі 13 грудня армія РФ атакувала Одесу ракетами та дронами. Через удари у місті зникло тепло, вода та світло, а також не працює міський електротранспорт.

За даними Повітряного командування "Південь", Росія атакувала Одесу та область ударними дронами, балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Загалом у ніч проти 13 грудня (з 19:00 12 грудня) протиповітряною обороною півдня України збито/подавлено 9 крилатих ракет "Калібр", 4 крилаті ракети "Іскандер-К" і 165 ворожих БпЛА різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та інших.

Крім того, протягом ночі противник атакував Одещину п’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

