Деякі приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть.

Через масовані обстріли Одеської області російськими окупаційними військами, на найближчі дні запроваджують зміни в русі приміських поїздів.

Про це інформують в "Укрзалізниці". Так, 13 грудня тимчасово не буде курсувати поїзд ﻿﻿№6406 Одеса-Головна – Колосівка.

Водночас 14 грудня не курсуватимуть такі поїзди:

﻿﻿№6401 Колосівка – Одеса-Головна,

﻿﻿№6253 Подільськ – Одеса-Головна,

﻿﻿№6208 Одеса-Головна – Роздільна 1,

№6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна.

При цьому перевізник зауважив, що залишаються альтернативні поїзди. Мова про такі маршрути:

№6408 Одеса-Головна – Колосівка,

№6403 Маринівська – Колосівка – Одеса-Головна,

№6255 Вапнярка – Подільськ – Одеса-Головна,

№6270 Одеса-Застава-1 – Роздільна 1 – Подільськ,

№6252 Одеса-Головна – Роздільна 1 – Вапнарка,

№6201 Роздільна 1 – Одеса-Головна,

№6255 Вапнярка – Роздільна 1 – Одеса-Головна.

"Укрзалізниця" – інші новини

Раніше стало відомо, що з 14 грудня "Укрзалізниця" запровадить новий графік руху поїздів для регіональних, приміських та міських рейсів. Перевізник запустить нові регулярні регіональні маршрути на заході України.

Нагадаємо, що кілька днів тому росіяни завдали удару по пасажирському депо у Фастові Київської області. Було знищено 27 вагонів електропоїздів. Вартість відновлення оцінюють у близько 400 мільйонів гривень.

