Розрахунок включає лише самі ракети та дрони і не враховує витрати на логістику та пускові платформи.

Масована ракетно-дронова атака по Одещині коштувала Росії понад 109 млн доларів. За ці гроші в самій Росії можна було б побудувати кілька лікарень чи десятки шкіл. Відповідний розрахунок зробили у Силах оборони півдня України.

"​Росія спалила більш ніж 109 200 000 доларів лише за одну ніч (12-13 грудня), атакуючи Одеський регіон. Це не просто цифра. Це вирок", - наголошують українські військові.

​За їхніми словами, для цієї атаки росіяни використали ​16 крилатих ракет "Калібр" (близько 32 млн $), ​5 крилатих ракет "Іскандер-К" (майже 10 млн $), ​5 балістичних ракет "Іскандер-М" (15 млн $), 4 аеробалістичні ракети "Кинджал" (близько 40 млн $) та понад 300 дронів Shahed-136 (12,16 млн $).

​У ЗСУ підкреслюють, що загальна сума цієї нічної атаки (109,2 млн $) наводиться без урахування витрат на логістику та пускові платформи. У повідомленні йдеться, що вибираючи війну, Росія позбавляє самих же росіян нормального майбутнього. Адже тих грошей, які були витрачені на атаку по Одещині в самій Росії вистачило би на будівництво 4-5 нових районних лікарень чи закупівлю тисячу апаратів МРТ/КТ (яких немає в регіонах РФ); або на забезпечення чистою питною водою сотень тисяч росіян, які роками живуть з отруєними водогонами.

​Також на вказану суму можна побудувати 40-50 нових шкіл замість аварійних і холодних будівель, де навчаються російські діти.

​"Поки в російських регіонах закриваються лікарні, люди живуть без води, а школи розвалюються, Кремль обирає ракети замість добробуту власного народу. ​Це не війна "за безпеку". Це свідомий вибір смерті та знищення, який коштує їм власного майбутнього. 109 мільйонів – за одну ніч!", - наголошують у Силах оборони Півдня України.

Масований обстріл Одеси

Як писав УНІАН, у ніч на 13 грудня Одеса зазнала наймасованішої атаки РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну країни-агресора. Обласний центр та передмістя були атаковані ракетами та ударними дронами.

Через влучання в об’єкти енергетичної галузі у місті зникло світло, тепло та вода. Припинили роботу трамваї та тролейбуси. Постраждало декілька цивільних. Засоби повітряного нападу фіксувались у різних районах Одеси та області.

