Він заявив, що за ці дії згодом розплачуватимуться онуки європейців.

"Я їду до Брюсселя битися", - заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в одному з останніх інтерв'ю в контексті ситуації із замороженими російськими активами. За його словами, те, що європейці намагаються "дістатися" до грошей РФ на користь України - це "оголошення війни".

"Я ще ніколи не бачив, щоб вилучення активів на 200-300 мільярдів євро залишалося без наслідків. Ситуація погіршується з шаленою швидкістю з кожним тижнем", - зазначив Орбан під час зустрічі з виборцями в Мохачі, організованої "Цифровими громадянськими колами" (Digitális Polgári Körök), передає Magyar Nemzet.

Потім він пояснив, що у кожної нації є валютні резерви, які можна тримати в доларах або євро, і які країни не можуть зберігати всередині своєї країни.

"Наші національні резерви знаходяться там же, де і у росіян - у бельгійців. Якщо вони доберуться до цих коштів, нам теж доведеться задуматися, чи в надійному місці вони лежать. Російські гроші заморозили в Бельгії після початку війни, і тепер їх хочуть зачепити. Це надзвичайно незвична і небезпечна річ, адже у бельгійців є договір, згідно з яким вони несуть відповідальність перед росіянами за їхні гроші", - пояснив він.

За словами Орбана, якщо європейці все ж підуть на цей крок, то, "можливо, інші країни перестануть зберігати свої гроші в євро". Також він додав, що спочатку жителів Європи запевняли, що війну "фінансують не з їхньої кишені, а за рахунок російських активів".

Тепер європейським лідерам доведеться визнати, що війну оплачують не тільки нинішні європейці, а й оплачуватимуть і їхні онуки, додав Орбан. "Усі ці європейські лідери зазнають краху, тому що з'ясується, що вони не можуть фінансувати цю війну за рахунок російських активів", - підкреслив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Київ і Брюссель придумали, як обійти вето Орбана на членство України в ЄС. Сторони розробили план дій, який складається з 10 пунктів і загалом передбачає, що Україна "неофіційно" продовжить внутрішні реформи, які їй все одно потрібно впровадити.

Крім того, ми також заявляли, що Орбан на рівному місці спровокував масштабні вуличні протести за 4 місяці до виборів. Угорський уряд зіткнувся з масштабними вуличними протестами через свою мляву реакцію на скандал із неадекватною поведінкою дрібного чиновника.

