Ступінь пошкоджень обʼєктів уточнюється.

Сили оборони України уразили ряд важливих обʼєктів в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема було завдано удару по потужностях Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краю РФ. У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Також було уражено нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області Росії, на обʼєкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, було завдано ударів по низці обʼєктів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема в Донецькій області було уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію "Імбир".

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів. А в Криму Сили оборони уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 - радіолокаційну станцію 96Л6Е. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Раніше про атаку на російські регіони повідомляли росЗМІ. Зокрема вибухи лунали в районі Афіпського НПЗ.

За даними російських Telegram-каналів, після вибухів у деяких районах міста зникло світло. Зазначалося, що Афіпський НПЗ виступає ключовим вузлом інфраструктури та забезпечує водопостачання, очищення стічних вод і транзит електроенергії для прилеглих населених пунктів і промислових об’єктів.

