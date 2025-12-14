Codex Mortis - це гра в стилі Vampire Surviviors.

У Steam з'явилася демоверсія Codex Mortis - гра в стилі Vampire Survivors, яку розробник під ніком Crunchfest3 називає першою у світі повністю придатною для гри грою, створеною на 100% за допомогою ШІ.

За словами автора, у розробці не використовували жодного традиційного ігрового рушія, а весь процес розроблення було виконано генеративними інструментами всього за три місяці.

Crunchfest3 стверджує, що гра цілком написана на TypeScript, з використанням PIXI.js для рендерингу, bitECS для логіки і Electron для пакування в додаток.

Відео дня

Код створювався через Claude Code, візуальні ассети генерувалися за допомогою ChatGPT, а анімації реалізовані у вигляді шейдерів, також написаних ШІ. Такий стиль розробки називається "vibe-coding" - коли людина задає загальний напрямок, а більшу частину технічної роботи виконує ШІ-модель.

Гра поки доступна тільки в демо-версії, але розробники вже вибрали агресивний маркетинг - у трейлері ШІ-згенерований маг ефектно знищує демона з підписом "противник ШІ".

Візуально Codex Mortis має саме такий вигляд, як багато хто й очікує від проєкту, зібраного ШІ: каламутна, слабко помітна стилістика і майже повна відсутність візуальної індивідуальності на тлі побратимів за жанром.

Втім, і статус "першої у світі" викликає питання. Уже існують проєкти, цілком або майже цілком зібрані за допомогою ШІ, нехай і не завжди виходили в Steam.

Раніше ми розповідали, що за 2025 рік у Steam вийшло понад 19 тисяч ігор. Проте 10% цих проєктів залишилися абсолютно непоміченими гравцями.

Вас також можуть зацікавити новини: