Це дозволить РФ краще долати українську систему ППО.

Росія планує встановлювати радіоретранслятори для "Шахедів" на території України й це серйозна загроза для системи ППО. Про це в етері "Radio NV" розповів Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

"Якщо у ворога будуть канали зв'язку, то канали управління будуть передавати необхідну інформацію з точки зору навігації. Це підвищить ефективне застосування зброї. Ця зброя матиме можливості подолати краще наші системи протиракетної оборони. Вони таким чином будуть підвищувати точність наведення і багато іншого. Адже зв'язок і управління підвищує ефективне застосування ворожої зброї", – сказав Романенко.

Він зазначив, що цинічність цього підходу полягає в тому, що РФ може залучати людей похилого віку та молодь.

"Буде займатися брехнею відносно того, що допомагають інформаційно забезпечувати цих громадян, інтернет проводити. Будуть шукати там, де нікого немає, але потрібно, щоб була електрика. Ворог буде використовувати будь-які можливості для того, щоби підвищувати ефективність. Сьогодні на Київщині випав сніг. Ми входимо в реальну зиму з пониженням температури. Ми бачимо зосередження ударів ворога. Вперше "Кинжали" використали по Одесі, наприклад", – додав Романенко.

Російські "Шахеди": важливі новини

Раніше плани окупантів встановлювати радіоретранслятори для Шахедів на території України розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зазначив, що йтиметься про установку у дворі чи будинку невеликої коробки, яку потрібно підключити до розетки та інтернету.

Також раніше Бескрестнов розповів, що росіяни запускають деякі "Шахеди" по колу, щоб використовувати їх як радіоретранслятор. За словами "Флеша", хоч такі БПЛА і здаються "нешкідливою і дурною ціллю", але насправді їх треба збивати в першу чергу.

