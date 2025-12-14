Це наслідок відсутності концепції боротьби з Шахедами в України, зазначив Криволап.

З початку застосування ударних дронів типу "Шахед" для ударів по Україні РФ покращила їхні характеристики, тоді як Україна не створила концепції їхній протидії, заявив аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.

"Ситуація, коли було 100 дронів за ніч, і з них 85% збивали й 15 долітало. То це ще можна було терпіти. Так, були жертви, але не було суттєвих втрат серед інфраструктури. І ми сказали: "Це дуже добре, у нас така ППО, вона так чудово працює, збиває 85%. Але тоді Шахед був простий, примітивний. А зараз ситуація зовсім інша. У нас влітку були ситуації, коли рівень збиття від 30 до 50%", – розповів Криволап в етері Radio NV.

Він додав, що під час останніх атак РФ, окупантам вдається влучати "туди, куди їм треба", зокрема знищуючи українську енергетику.

"Фахівці вже кажуть, що ще кілька таких серйозних ударів і незрозуміло, що ми будемо робити з енергетикою… І це наслідки політики, точніше відсутності політики й відсутності концепції боротьби з Шахедами й взагалі концепції, як ми будемо зберігати електроенергію, як ми будемо зберігати тепло", – додав Криволап.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що через російські атаки сотні тисяч сімей залишаються без світла в Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій і Сумській областях.

За словами прехидента, протягом тижня РФ використала для ударів по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 900 КАБів і 46 ракет різних типів по Україні.

Крім того, ми також повідомляли, що росіяни вдарили по супермаркету в Запоріжжі. Поранення дістали щонайменше 6 осіб, зокрема дитина.

