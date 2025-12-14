Зеленський намагається переписати мирний план Трампа, а не відкинути його.

Президент України Володимир Зеленський за підтримки своїх європейських союзників розробив стратегію відповіді на мирний план президента США Дональда Трампа, щоб зробити його прийнятним для України, не відкидаючи його таким чином, щоб це відштовхнуло американського лідера. Ця стратегія, по суті, зводиться до простого "так, але...", і передбачає тиск на партнерів із конкретних питань, зокрема щодо механізмів реалізації найбільш спірних моментів, пише The Wall Street Journal.

Зеленський готовий провести вибори, але для цього потрібне припинення вогню. Він каже, що Росія може зберегти участь у Запорізькій атомній електростанції, яку вона зараз окупує, але Україна і США повинні контролювати ситуацію. Чисельність української армії може бути обмежена, визнає він, але в межах нинішніх розмірів.

"Такий підхід дозволив Зеленському підтримати мирне бачення Трампа, але не на шкоду політичному авторитету всередині країни". - зазначає видання.

Питання територій

Запропонована США угода передбачає перетворення решти території Донецької області на "вільну економічну зону" або "демілітаризовану зону", з якої Україна виведе війська, а російським військовим буде заборонено доступ.

Замість того щоб повністю виключити цей варіант, Зеленський зажадав детальнішої інформації. Наприклад, якщо Україна виведе війська, що завадить російським силам просуватися вперед? Або що завадить Росії проникнути в зону під виглядом цивільних осіб для контролю над нею?

"Не можна гарантувати, що ми, як Україна, приймемо це, але коли ви говорите з нами про компроміс, то запропонований вами компроміс має бути справедливим", - заявив Зеленський.

При цьому Зеленський і раніше використовував таку тактику переговорів. Так, коли адміністрація Трампа наполягала на укладенні угоди про надання США доступу до мінеральних ресурсів України, Київ домігся більш вигідних умов, відмовившись підписати її негайно.

Питання виборів і ЗАЕС

Зеленський, якому в мирному плані було запропоновано провести вибори, обрав прагматичний шлях. Цього тижня він заявив, що готовий провести голосування, але тільки якщо парламент представить законний шлях, а партнери - насамперед США - забезпечать припинення вогню на час виборів.

Відсутність ясності в пропозиції про те, як США планують демілітаризувати найбільшу в Європі атомну електростанцію і створити консорціум для спільного управління об'єктом, також дала Зеленському можливість переглянути умови.

Україна виступає проти передачі Запорізької АЕС під російський контроль, сказав Зеленський. Але, якщо угода включатиме США в управління, необхідно буде опрацювати деталі спільної роботи на станції, додав він.

Український політолог Володимир Фесенко сказав, що метод Зеленського, який полягає в тому, щоб чинити тиск на партнерів із конкретних питань, зокрема щодо механізмів реалізації найбільш спірних моментів, дав йому змогу продовжити конструктивні переговори, не поступаючись із ключових питань.

"Нам просто потрібно психологічно витримати цей тиск, зробити невелику паузу і сказати, що ми готові до обговорення", - сказав Фесенко. "А потім давайте сядемо й обговоримо кожен конкретний пункт".

Мирний план США - ви могли це пропустити

Нагадаємо, що за даними Axios, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО, які будуть схвалені Конгресом і матимуть обов'язкову юридичну силу. Водночас, натомість США хочуть від України відступу з Донецької області.

За даними Bloomberg, у Європі вбачають в американському проекті мирного плану "троянського коня". Зокрема, Росія може використати цей план для підготовки нового вторгнення.

