Україні перш за все необхідні гарантії безпеки, зазначив президент.

На сьогодні Україна говорить не про чесність, а про силу в рамках мирних переговорів щодо закінчення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

"На жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили. Тому що якщо говорити про чесність і про цінності, про повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені. І з самого початку, ще більше 10 років назад, вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулося, це було тільки в словах", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не хоче повторення війни після припинення вогню. А тому вкрай важливо, щоб гарантії безпеки для Києва були юридично зобов'язуючі.

"Не Будапештський меморандум, а юридична зобов'язуюча гарантія. У випадку з США ми такі консультації й проводимо. Коли вони говорять, що у нас буде щось дзеркальне 5-й статті НАТО, то ми розуміємо, як США у випадку повторної агресії Росії повинні реагувати. І це ще раз підкреслює, що для нас важливо, щоб було підтримано Конгресом Сполучених Штатів Америки", - додав Зеленський.

Також президент відзначив важливість зустрічей України, США та європейських країн у Берліні, яка відбудеться 14 грудня.

Сьогодні ці зустрічі в Берліні, сьогодні й завтра. Чи може це змінити безпекову ситуацію на землі? Безумовно, тому що ми розглядаємо 20-пунктний план, рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить безумовно безпекову ситуацію на землі", – зауважив президент.

Зеленський поки не отримав реакції від США щодо останніх правок мирного плану

Раніше президент також заявив, що поки що не отримав реакції від США щодо останніх правок мирного договору від України. Він зазначив, що є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану.

Але водночас президент наголосив, що найголовніше, аби план був справедливішим для України, оскільки саме Росія розпочала війну.

