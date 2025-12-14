Понтифік підтвердив намір відвідати Україну після зустрічі із Зеленським.

Через чотири дні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Кастель-Гандольфо Папа Римський Лев XIV підтвердив, що він готовий приїхати в Україну, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки.

Хоча Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити візит до країни, понівеченої майже чотирма роками війни, пише ANSA.

"Сподіваюся, що так [відбудеться візит в Україну], але не знаю коли, у таких речах потрібно бути реалістами", - відповів він журналістам після закінчення зустрічі, знову висловивши побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру".

До цих же зусиль він закликав італійських дипломатів. Щоб "берегти і просувати істинний мир, ви маєте бути людьми діалогу, мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури", - додав Папа Римський.

