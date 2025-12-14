Президент України заявив, що росіяни хочуть якомога більше нашкодити нашим людям.

Усі служби працюють для того, щоб відновити подачу тепла, води і світла в українські області, які опинилися під черговим ударом Росії, заявив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що ситуація все ще складна - сотні тисяч сімей залишаються без світла в Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій і Сумській областях.

"Дякую кожному і кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Цієї ночі знову були удари. Є поранені. Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити нашим людям. Загалом за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні. Усього один тиждень", - наголосив український лідер у Telegram.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен мир на гідних умовах. Тому його команда готова продовжувати роботу "максимально конструктивно".

Відео дня

Інші новини про останні удари Росії по Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі. За інформацією ВМС, удару завдали у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України. Судно прямувало "зерновим коридором" до Єгипту.

Крім того, ми також розповідали про деталі удару Росії по Україні в ніч на 13 грудня. Основним напрямком удару була Одеська область. Країна-агресор запустила 495 засобів повітряного нападу - 465 БпЛА і 30 ракет різних типів.

Вас також можуть зацікавити новини: