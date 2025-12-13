Україна запустила велику кількість дронів і ракет, скаржаться в російських пабліках.

Росія та окуповані території України перебувають під атакою дронів і ракет. Є влучання у важливі військові та промислові об'єкти. Про це повідомляють телеграм-канали.

Так, проукраїнський паблік "Крымский ветер" повідомляє, що в Сімферополі в районі місцевої електростанції горить нафтобаза. Опубліковані фото і відео фіксують масштабну пожежу.

Крім того, повідомляється про роботу систем ППО і вибухи в інших містах окупованого півострова - Феодосії, Саках, Джанкої, Севастополі, а також у районі авіабази Гвардійська під Сімферополем.

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі повідомляє про роботу ППО в Донецьку та про "блекаут" у Мелітополі.

Також під атакою і власне російські території. Паблік Supernova+ повідомляє про прильоти по електростанції в Смоленську і нафтобазі в Урюпінську (Волгоградська область). На об'єктах спалахнули пожежі. Інформацію підтверджують й інші пабліки.

Як писав УНІАН, українські військові знищили трубу, якою російські окупаційні війська проникали в Куп'янськ. За словами українських бійців, для знищення труби було використано три тонни вибухівки.

Також ми розповідали, що раніше сьогодні Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі, яке везло до Єгипту українську соняшникову олію. На судні був турецький екіпаж.

