Президент наголосив, що важливо, аби план був справедливішим передусім для України, тому що Росія почала війну.

Президент України Володимир Зеленський не отримав реакцію від Сполучених штатів Америки на останні пропозиції до мирного плану, але кілька меседжів вже були відправлені через переговорну команду. Про це повідомив президент України в розмові з журналістами.

"Але я отримую всі сигнали й буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні. Сьогодні у нас україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера (Німеччини Фрідріха) Мерца і, напевно, ввечері ще буду бачитися з деякими іншими лідерами Європи", – сказав Зеленський.

Водночас він відреагував на слова Дональда Трампа про те, що Зеленський єдиний, кому не подобається варіант мирного плану президента США. За словами президента, фінальний варіант мирного плану не буде подобатися всім.

"Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили США. Найголовніше, щоб план був справедливішим, передусім для України, тому що Росія почала війну. А головне, щоб він був дієвим, щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни. І що ще важливо, що план був таким, щоб після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну, третю агресію проти українського народу", – додав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше The Wall Street Journal повідомляло, що Зеленський разом з європейськими партнерами розробили стратегію реагування на мирний план Трампа. Зазначається, що це простий механізм під назвою "так, але". Журналісти зазначають, що такий підхід дозволив Зеленському підтримати мирне бачення Трампа, але не на шкоду політичному авторитету всередині країни.

