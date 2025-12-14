Дрони вдарили по Афіаському НПЗ, а також по хімзаводу "Щекіноазот".

Сьогодні вночі дрони атакували кілька областей Росії, під атакою були кілька НПЗ та стратегічний хімзавод. Зокрема, як пише тг-канал Astra, у Краснодарському краї, під ударом опинився Афіпський НПЗ.

Зазначається, що під час атаки в районі нафтопереробного заводу пролунали вибухи, а після цього у деяких районах міста зникло світло. Це пояснюють тим, що завод виступає ключовим вузлом інфраструктури та забезпечує водопостачання, очищення стічних вод і транзит електроенергії для прилеглих населених пунктів і промислових об’єктів.

Афіпський НПЗ має проєктну потужність переробки близько 6,25 млн тонн нафти на рік. Він виробляє бензини, дизельне пальне, газойль і вакуумний газойль, мазут, сірку та дистиляти газового конденсату і через своє стратегічне значення неодноразово ставав ціллю ударів українських безпілотників.

Також вночі про вибухи та пожежу повідомляли мешканці Щекіно Тульської області. Там розташований хімічний завод "Щекіноазот", який влітку вже зупиняв роботу після атаки українських дронів, - провідний виробник продуктів промислової хімії (метанолу, капролактаму, мінеральних добрив, сірчаної кислоти).

Дрони також атакували нафтобазу "Альфа-Ойл" в Урюпинську Волгоградської області, а також НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі.

Зокрема, атаку на нафтобазу в Урюпинську підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

"В Урюпинську внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано вогнище загоряння на нафтобазі. Пожежні та оперативні служби працюють на місці інциденту", — написав він.

На нафтобазі в Урюпінську - 18 резервуарів. Вона приймає нафтопродукти від постачальників (наприклад, від НПЗ чи через транспорт), зберігає в резервуарах, та був відвантажує для подальшої доставки клієнтам.

Загалом, за даними російського Міноборони, за ніч над РФ та окупованим Кримом збито 141 БПЛА.

Удари по Росії

На початку грудня дрони вдарили по порту у російському Темрюку Краснодарського краю, внаслідок чого там є пошкодження та виникла пожежа.

А перед цим українські військові завдали удару по великому хімічному заводу у Ставропольському краї на півдні Росії.

