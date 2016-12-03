В Ужгороді нетверезий член атестаційної комісії поліції вчинив ДТП і втік - журналіст (фото, відео)

Як повідомив кореспондент Нового каналу Віталій Глагола, який випадково став свідком інциденту, доцент Микола Бережанський за кермом BMW врізався у трактор.

Глагола зняв відео, на якому спитав Бережанського: "Ви щось пили?"

"Ні, та ви що", - відповів доцент, після чого два рази спробував вибити камеру з рук Глаголи.

Після цього Бережанський спокійно пішов геть, не відповідаючи на питання журналіста.

Глагола також зняв на відео свідчення водія трактора, що виконував ремонтні роботи. Той підтвердив, що за кермом був чоловік.

Після цього на місце ДТП прибула дружина Бережанського, яка розповіла поліції, що саме вона була за кермом.

"Громадянка запевняла, що саме вона допустила зіткнення під час керування, хоча покази очевидців події свідчать, що за кермом був чоловік. Під час розмови з поліцейськими жінка плуталась у поясненнях та не змогла надати чіткої відповіді факту самого ДТП або пояснити місце знаходження свого чоловіка. Після закінчення складання адмінматеріалів поліцейськими, власниця забрала авто", - говориться в офіційному повідомленні поліції Ужгорода та Мукачева.

"Я на власні очі бачив, як саме Микола Бережанський влетів у техніку, бо я їхав за ним. Тож офіційно заявляю, що я готовий стати свідком по цій справі у суді! Про це я ще вчора повідомив поліцію і дав пояснення по цій справі", - написав Глагола на своїй сторінці у Facebook.

"Це усе дуже цинічно", - зазначив Глагола.

Він підкреслив, що Бережанський знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

Глагола також опублікував відео з регістратора, яке свідчить, що саме Бережанський був за кермом у момент ДТП.

"Для недопущення поширення неправдивих чуток просимо надалі звертатися виключно до офіційних сайтів і сторінок та перевіряти першоджерела походження інформації", - зазначили у поліції.

На сайті ГУНП в Закарпатській області є інформація про те, що Бережанський, доцент Карпатського університету ім. Августина Волошина, брав участь в роботі атестаційної комісії закарпатської поліції.

За даними ЗМІ, Бережанський - очільник товариства "Краяни Рахівщини", екс-президент "Rotary International", колишній директор Закарпатської філії "Кредобанку".

Також зазначається, що його син - полковник поліції.