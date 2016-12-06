У Львові судитимуть анестезіолога через смерть 18-річної пацієнтки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, 5 грудня слідчим поліції повідомлено про підозру одному із лікарів-анестезіологів Львівської міської косметологічної лікарні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України, (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть неповнолітнього). Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У ході розслідування встановлено, що вказаний медик під час проведення косметичної операції допустив професійні помилки, що спричинило погіршення стану пацієнтки та призвело до її смерті.

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Як повідомляв УНІАН, у Львівській міській косметологічній лікарні під час пластичної операції померла 18-річна львів’янка, яка звернулася до медиків щодо проведення операції з корекції носа (ринопластика). Під час операції дівчина померла в хірургічному відділенні косметологічної лікарні, не опритомнівши після наркозу. За попередніми даними, дівчина була здорова.

За фактом смерті пацієнтки відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, - карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк).