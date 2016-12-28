На Львівщині п'яний священик тікав від поліції (відео)
На трасі Київ – Чоп, біля райцентру Буськ, сьогодні вночі поліцейські зупинили автомобіль Deawoo Lanos, яким керував п'яний священик.
Про це повідомляє патрульна поліція Львова.
"Біля машини були несправні зовнішні світлові прилади. Коли патрульні зупинили іномарку, водій і пасажир намагалися втекти. Їх встигли зупинити, водій виявився напідпитку, і не мав при собі документів. Йому повідомили, що для встановлення особи потрібно проїхати в поліцію. Чоловік відмовлявся, а коли сів у службовий автомобіль, то зізнався, що він священик", - йдеться в повідомленні.
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Як виявилося, водій дійсно є настоятелем церкви одного з сіл біля селища Червоне. Крім цього, 32-річний порушник умовляв патрульних не складати адмінматеріали, відмовився проходити тест, і навіть покликав на допомогу сестру.
Однак на позицію патрульних всі ці аргументи не вплинули. Поліцейські склали на священика протокол за керування автомобілем у нетверезому стані та постанова про відсутність документів.