На Львівщині п'яний священик тікав від поліції (відео)

Про це повідомляє патрульна поліція Львова.

"Біля машини були несправні зовнішні світлові прилади. Коли патрульні зупинили іномарку, водій і пасажир намагалися втекти. Їх встигли зупинити, водій виявився напідпитку, і не мав при собі документів. Йому повідомили, що для встановлення особи потрібно проїхати в поліцію. Чоловік відмовлявся, а коли сів у службовий автомобіль, то зізнався, що він священик", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Одеській області затримали турка, який розшукується Інтерполом за грабіж і наркоторгівлю

Як виявилося, водій дійсно є настоятелем церкви одного з сіл біля селища Червоне. Крім цього, 32-річний порушник умовляв патрульних не складати адмінматеріали, відмовився проходити тест, і навіть покликав на допомогу сестру.

Однак на позицію патрульних всі ці аргументи не вплинули. Поліцейські склали на священика протокол за керування автомобілем у нетверезому стані та постанова про відсутність документів.