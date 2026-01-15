Не США: стало відомо, хто є лідером у наданні розвідданих Україні

Париж надає Силам оборони України розвіддані, необхідні для планування ударних операцій та оборони.

Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України у війні проти Росії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон озвучив під час Новорічних вітань збройних сил Франції з 125 авіабази в Істрі, повідомляє "Мілатарний".

Зокрема, за його словами, французькі служби координують та надають Силам оборони України розвідувальні дані, необхідні для планування ударних операцій та оборони.

Така роль Парижа, як зазначив Макрон, стає критичною на фоні часткового перегляду співпраці зі США щодо надання розвідувальної інформації.

Відео дня

"Якщо Україна значною мірою залежала від можливостей американської розвідки, переважною більшістю рік тому, сьогодні дві третини надає Франція. Дві третини", - сказав французький лідер.

Війна в Україні - допомога Україні від Франції

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Макрон обговорив з лідерами парламентських фракцій відправку військ в Україну після завершення війни.

За даними французьких ЗМІ, учасники зустрічі розглядали "коаліцію бажаючих" як можливу альтернативу НАТО. При цьому частина з них насторожено ставиться до готовності влади США втрутитися у врегулювання війни в разі порушення припинення вогню. Сам Макрон наполягав на тому, що міжнародні сили будуть перебувати "далеко від фронту".

Вас також можуть зацікавити новини: