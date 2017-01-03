У Сумах стався вибух у багатоповерхівці: загинула жінка, двох осіб врятовано з-під завалів (фоторепортаж, відео)
22:52, 03 січня 2017Інциденти
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У вівторок, 3 січня, о 20:41 у м. Суми, в квартирі на 6 поверсі 10-поверхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння (попередньо побутового газу).
Вибух у багатоповерхівці у Сумах / facebook.com/MNS.GOV.UA
Як повідомляє прес–служба ДСНС на своїй сторінці у Facebook, внаслідок вибуху зруйновано перекриття між 5 та 6 поверхами в межах однієї кімнати (20 кв.м.), зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирах на 5 та 6 поверхах, порушено цілісність перекриття між 6 та 7 поверхами без послідуючого обвалу на площі близько 20 кв.м.
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За даними рятувальників, загинула одна особа – літня жінка, дві особи врятовано з-під завалів. Проведено евакуацію мешканців будинку.
На місці події від ДСНС працює 29 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки.
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