Обвал будинку у Казахстані: кількість жертв виросла до 9 осіб

У Казахстані у селищі Шахан внаслідок обвалу багатоповерхового будинку загинули 9 осіб. Про це повідомляє прес-служба Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану.

"… з-під завалів витягнуто дев'ять загиблих. З них троє чоловіків, троє жінок, троє дітей, двоє - діти 2016 року народження, один - 2010 року народження", - йдеться в повідомленні.

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В той же час, сьогодні вранці з-під завалів рятувальники витягнули людину, яка вижила.

Нагадаємо, частина багатоповерхового будинку обрушилася в неділю в казахстанському селищі Шахан, розташованому в Карагандинській області.

Раніше представник Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану Руслан Иманкулов повідомляв, що в результаті інциденту загинули щонайменше дві людини.

За його словами, повідомлення про обвалення надійшло на пульт Департаменту з надзвичайних ситуацій (ДНС) Карагандинської області пізно ввечері 1 січня.

"На місце події були негайно направлені сили та засоби ДНС, проведена евакуація мешканців будинку", - сказав він.