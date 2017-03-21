У Львові сталася потрійна ДТП, постраждала 10-річна дитина (фото)

У Львові на вулиці Володимира Великого трапилась потрійна ДТП. Про це повідомляє 032.ua.

Як зазначила у коментарі речник патрульної поліції Катерина Рибій, водій автомобіля «Сітроен Джампер» не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого зіткнувся з авто «Ваз 2109» ,який зупинився перед пішохідним переходом. Внаслідок удару авто «Ваз 2109» отримав інерційний рух та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з авто «Шевроле Авео».

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Зазначається, що на момент оформлення всі учасники та пасажири від послуг медиків відмовилися. Проте після ДТП в 10-річної пасажирки «Ваз 2109» погіршилося самопочуття і батьки завезли її в травмпункт, де ,зі слів батьків, лікарі діагнозували у неї тріщину кістки ноги — їй наклали гіпс.

Наразі всі матеріали складені патрульними передані слідчому по ДТП.

Раніше на Харківщині у потрійній ДТП загинула жінка.