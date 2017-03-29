Станція метро "Хрещатик" відновила роботу, вибухівку не знайшли
18:24, 29 березня 2017Інциденти
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Повідомлення про мінування центральної станції метро у годину пік виявилося неправдивим.
Вибухонебезпечних предметів не було виявлено / Фото УНІАН
"Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - говориться у повідомленні на сторінці метрополітену в Twitter.
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Як повідомляв УНІАН, через повідомлення про мінування станція була закрита на вхід та вихід, також був закритий перехід на "Майдан Незалежності".
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