Станція метро "Хрещатик" відновила роботу, вибухівку не знайшли

"Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - говориться у повідомленні на сторінці метрополітену в Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, через повідомлення про мінування станція була закрита на вхід та вихід, також був закритий перехід на "Майдан Незалежності".