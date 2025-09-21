Нові технології безпілотників дозволяють росіянам загрожувати українській техніці на відстані до 32 кілометрів від лінії фронту.

Останніми місяцями Росія почала застосовувати нові методи для розширення радіусу дії своїх ударних безпілотників і постійного контролю над українською логістикою, намагаючись не допустити потрапляння людей і вантажів на фронт. Як пише The Wall Street Journal, дороги за 32 кілометри від найближчих російських позицій, які тривалий час вважалися безпечними, тепер регулярно піддаються атакам.

"Противник обирає ділянку дороги і перетворює її на жахіття, - розповів один із бійців. - Кожна машина, що проїжджає, потрапляє під обстріл".

У відповідь бійці ЗСУ адаптуються, встановлюючи протиповітряні сітки на шляхах постачання, пересуваючись ночами і використовуючи невеликі автомобілі замість вантажівок. Проте прагнення Росії вивести з ладу логістику поглиблює "дефіцит усього - від води до боєприпасів і, особливо, живої сили - уздовж лінії фронту, ще більше ускладнюючи переміщення вантажів в окопи і з них", пише WSJ.

"Рік тому подібні удари були епізодичними", - сказав підполковник Дмитро Запорожець з 11-го армійського корпусу ЗС України. "Зараз ми стикаємося із систематичними хвилями атак, націленими на логістичні шляхи, склади, під'їзні шляхи до міст і шляхи евакуації".

Як пише WSJ, тепер Росія може загрожувати українським дорогам далі від лінії фронту, ніж раніше. Оптоволоконні безпілотники тепер можуть долати понад 19 кілометрів за лінією фронту.

Крім того, українські військові заявили, що останніми місяцями російські сили почали застосовувати нову тактику: важкі безпілотники типу "матка" вилітають далеко за лінію контролю і випускають дрібніші вибухонебезпечні безпілотники, які потім атакують українську техніку. Матка також слугує ретрансляційною антеною, забезпечуючи зв'язок безпілотників із пілотами. Хоча відстань до 32 кілометрів уже перебуває в межах досяжності артилерії, безпілотники набагато точніші, особливо по рухомих цілях, таких як вантажівки з вантажами.

"Затримки тепер постійні", - сказав сержант розвідувального підрозділу. "Іноді підрозділ чекає на боєприпаси, які мали бути доставлені днем раніше, і в цей час він не може діяти на повну силу. Евакуювати поранених складніше".

Він додав, що сітки для безпілотників не стали постійним розв'язанням проблеми - російські безпілотники часто намагаються вдарити по стовпах, на яких вони встановлені, обвалюючи сітку і перетворюючи її на перешкоду на дорозі.

Один із медиків розповідає, що стан доріг поблизу фронту серйозно погіршився, що ускладнює доступ до поранених солдатів і збереження їхнього життя на шляху до місця події.

"Ви підстрибуєте на ямах, намагаючись надати першу допомогу, поки машина трясеться як божевільна", - сказав він. "Були моменти, коли ми не могли ввести голку у вену, тому що нас так сильно жбурляло з боку в бік. І ми не могли зменшити швидкість, тому що в нас могли влучити дрони".

Війна дронів

Антидронні сітки для захисту від російських БПЛА з'явилися вже на багатьох важливих дорогах поблизу лінії фронту. Це допомагає покращити безпеку під час пересування. Однак росіяни вчаться проривати їх дронами або залишають дрони в засідках на в'їздах і виїздах.

Крім того, у FT розповіли про зброю, яка може змінити баланс сил на фронті. Саме рої дронів з ШІ здатні істотно перетворити поле бою.

