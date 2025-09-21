З музею в центрі єгипетського Каїру зник тисячолітній золотий браслет, що належав фараону

У Єгипті зник безцінний браслет, який хотіли показати на виставці в Італії.

З реставраційної лабораторії Єгипетського музею на площі Тахрір зник золотий старовинний браслет. Можливо його викрали або просто загубили співробітники. За свідченням археологів браслет належав стародавньому фараону Аменемопу, який правив Єгиптом у третьому перехідному періоді, близько 1000 року до нашої ери. Він виконаний із золота та прикрашений сферичною намистиною з лазуриту, пише Вloomberg.

Археолог Ахмед Амер сказав, що браслет вагою близько 600 грамів чистого золота востаннє бачили під час пакувальних операцій у спеціалізованих реставраційних лабораторіях, де готували предмети до відправлення до Італії.

Як заявили у Міністерстві туризму та старожитностей, фотографію браслета було надіслано до єгипетських аеропортів, морських портів та прикордонних пунктів, щоб запобігти будь-яким спробам контрабандою вивезти його з країни.

Відео дня

Місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що зникнення сталося під час підготовки до виставки "Скарби фараонів", що пройде в Римі. Джерела видання Gulfnews повідомили, що осіб, які мали доступ до артефакту, було допитано, а їхні телефони конфісковано в рамках розслідування. Однак залишається незрозумілим, чи є втрата результатом організованої крадіжки або ж грубої недбалості. Як писали місцеві ЗМІ, слідчі переглядають записи з камер спостереження в музеї, проте всередині реставраційних лабораторій камери спостереження відсутні.

У міністерстві не уточнили, коли виявили крадіжку. Однак підтвердили, що відклали оголошення про інцидент, щоб "забезпечити відповідні умови для забезпечення ходу розслідування".

Міністерство заявило, що одразу після того, як стало відомо про інцидент, було вжито всіх необхідних правових заходів. Також було створено спеціалізований комітет для огляду та інвентаризації всіх предметів у реставраційній лабораторії. Справу передано до поліції та прокуратурі.

Пограбування музеїв - останні новини

Нагадаємо, що у Франції розслідують викрадення золотих самородків з Паризького музею природничої історії. Вартість сирого золота в них оцінюється в 600 тисяч євро, однак значення самородків для національної спадщини неможливо виміряти.

Вас також можуть зацікавити новини: